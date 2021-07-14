Akdeniz Üniversitesinde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına önemli altyapı oluşturacak projenin tanıtımı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akdeniz Üniversitesinde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına önemli altyapı oluşturacak projenin tanıtımı yapıldı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesinde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına önemli altyapı oluşturacak projenin tanıtımı Rektör Prof.Dr. Özlenen Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesinde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına önemli altyapı oluşturacak projenin tanıtımı Rektör Prof.Dr. Özlenen Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. (1)

Akdeniz Üniversitesinde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına önemli altyapı oluşturacak projenin tanıtımı yapıldı
Akdeniz Üniversitesinde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına önemli altyapı oluşturacak projenin tanıtımı yapıldı
Akdeniz Üniversitesinde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına önemli altyapı oluşturacak projenin tanıtımı yapıldı
Akdeniz Üniversitesinde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına önemli altyapı oluşturacak projenin tanıtımı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Şevval Sam Ebru Gündeş Kaan Yıldırım
Spor Balotelli Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akdeniz Üniversitesinde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına önemli altyapı oluşturacak projenin tanıtımı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 10:37:09. #1.14#

title