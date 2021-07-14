Akdeniz Üniversitesinde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına önemli altyapı oluşturacak projenin tanıtımı yapıldı
Akdeniz Üniversitesinde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına önemli altyapı oluşturacak projenin tanıtımı Rektör Prof.Dr. Özlenen Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.
Akdeniz Üniversitesinde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına önemli altyapı oluşturacak projenin tanıtımı Rektör Prof.Dr. Özlenen Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden