Akdeniz Üniversitesinde ÖSYM Antalya Değerlendirme Toplantısı düzenlendi
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Akdeniz Üniversitesinde ÖSYM Antalya Değerlendirme Toplantısı düzenlendi

Akdeniz Üniversitesinde ÖSYM Antalya Değerlendirme Toplantısı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

ÖSYM Antalya Değerlendirme Toplantısı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

ÖSYM Antalya Değerlendirme Toplantısı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin planlamalar konuşuldu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı İhsan Zorlu, Antalya Jandarma Komutanı Yardımcısı Mete Barakazi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Gürcan, Antalya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden Ahmet Ferit Aras ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden Dr. İbrahim Çetin katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, 3 oturum halinde düzenlenecek sınavlarda adayların sorun yaşamamalarını için yapılan planlamaların tamamlandığını bildirdi.

Özkan, ÖSYM'nin 2020'de olduğu gibi 2021-YKS'de de dezenfektan uygulamasına devam edeceğini, adaylara ve sınav görevlilerine maske ve dezenfektanlı ıslak mendil dağıtılacağını, isteyen adayların kendi maskelerini, dezenfektanlarını ve yüz koruyucu siperliklerini yanlarında getirebileceğini belirtti.

Sınav binaları ve salonların sınav öncesi dezenfekte edileceği ve sınav süresince havalandırılacağını aktaran Özkan, okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında okul bahçesine alım yapılmayacağını kaydetti.

Sınava girecek öğrencilere de seslenen Özkan, şunları söyledi:

"Sınavlar hayatın içerisinde yer alan bir adım. Sınav, insanın hayatının merkezine yerleşmemeli. Öğrencilerimiz sınavlarına hazırlansınlar ama sınav her şeyin sonu değil. Hayat sınavdan ibaret değil. Hayatlarındaki bütün sınavlarında adaylara başarılar diliyorum. Anne, babalara ve insanlarımıza hafta sonu sınava girecek olan öğrencilerimize kolaylık sağlayıp gürültü yapmamaları tavsiyesinde bulunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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