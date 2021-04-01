Akdeniz Üniversitesinde "Klinik Rehber Hemşire Eğitimi" gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesince öğrencilere yönelik çevrim içi "Klinik Rehber Hemşire Eğitimi" düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesince öğrencilere yönelik çevrim içi "Klinik Rehber Hemşire Eğitimi" düzenlendi.

Hemşirelik Fakültesi Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programı Koordinatörü Doç. Dr. İlkay Boz tarafından organize edilen eğitim programına Akdeniz Üniversite Hastanesi, Kumluca Devlet Hastanesi ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan hemşireler katıldı.

Öğrencilere uygulama alanında rehberlik etmek, etkili klinik uygulama ve değerlendirmeye ilişkin nitelik kazandırmak amacıyla düzenlenen 2 günlük programda, katılımcılara klinikte hemşirelik rollerine hazırlanmaları konusunda gerekli bilgi aktarıldı.

Doç. Dr. İlkay Boz, klinik eğitimi kolaylaştıran ve kalitesini arttıran Klinik Rehber Hemşirelik Programı'nın dünyada 30 yıldan uzun süredir benimsendiğini dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi'nde 2019'dan beri Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programı'nı yürüttüklerini belirten Boz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde hemşirelik eğitimi veren fakülte ve yüksekokul kontenjanlarındaki artış ile hemşire akademisyen sayısındaki artışın aynı paralelde olmaması, hemşirelik öğrencilerin klinik uygulama kalitesini düşürmektedir. Bu sorunun çözümünde ve dolayısıyla fakülte-klinik iş birliğini arttırmada, klinik rehber hemşirelik programları son yıllarda giderek artan oranda tercih edilmektedir. Bizde Akdeniz Üniversitesi olarak bugüne kadar toplamda 122 hemşirenin katılımıyla dört eğitim gerçekleştirdik. Fakültenin 5. Klinik Rehber Hemşire Eğitim Programını Haziran 2021'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci