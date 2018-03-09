Akdeniz Üniversitesinde "Kadın Olmak" Konulu Panel

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM) tarafından "Kadın Olmak" konulu panel düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonundaki panel KATCAM Müdürü Doç. Dr. İlkay Kutlar, kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

KATCAM Müdürü Kutlar, panelde yaptığı konuşmada, kadınların her alanda var olmasına rağmen hala "kadının adı yok" denilen noktaların bulunduğunu söyledi.

Kadınların eğitim, sağlık ve istihdam alanında erkeklerle eşit haklara sahip olmadığını gördüklerini belirten Kutlar, Türkiye'de kadınların yüzde 9'unun okuma yazma bilmediği, yüzde 30'unun istihdama katılım düzeyinde olduğunu ve kamu sektöründe çalışan bireylerin yüzde 66'sının erkek yüzde 34'ü kadın ve yönetime gelmede kadın çalışanların oranını ise yüzde 7 olduğunu kaydetti.

Eğitim, sağlık ve istihdam alanında imkan tanındığında kadınların çok güzel işler başardığını aktaran Kutlar, "Hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği simgeleyen kadınların toplumun temel taşı olduğunu biliyoruz. Kadın güçlüyse aile güçlü, toplum güçlü ve ülke güçlü." dedi.

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu da, kadının daha aktif olabilmesi için devlet politikaları ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ile projelerin arttırılmasına ve kadının daha çok desteklenmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı Uzman Oktay Barkın'ın toplumsal cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapan "Kadın" konulu afişleri ve Antalya Kadın Girişimciler Kooperatifi kadın üyelerinin el işi ürünleri sergilendi.