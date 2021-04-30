Akdeniz Üniversitesinde hayatını kaybeden doktor için anma töreni
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Akdeniz Üniversitesinde hayatını kaybeden doktor için anma töreni

Akdeniz Üniversitesinde hayatını kaybeden doktor için anma töreni
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bağışıklık sisteminin bozukluğuna bağlı gelişen hastalık sonucu hayatını kaybeden Dr. Süleyman Törehan Tarık için düzenlenen anma töreninde duygulu anlar yaşandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bağışıklık sisteminin bozukluğuna bağlı gelişen hastalık sonucu hayatını kaybeden Dr. Süleyman Törehan Tarık için düzenlenen anma töreninde duygulu anlar yaşandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalının bulunduğu K Blok bahçesinde düzenlenen anma törenine Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile öğretim üyeleri ve Tarık'ın mesai arkadaşları katıldı.

Rektör Özkan, törende yaptığı konuşmada, genç ve başarılı insanların hayatını kaybetmesinin daha çok acı verdiğini dile getirdi.

Ailesine baş sağlığı dileyen Özkan, "Biz hem öğretim üyesiyiz hem ebeveyniz. Hakikaten bu acı kayıp karşısında duygularımızı ifade edecek kelimeleri çok zor buluyorum. Ruhu şad olsun, ailesine ve yakınlarına Allah sabır versin." ifadesini kullandı.

Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Çubukçu Fırat ise Tarık'ın ilk girdiği sınavla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını aktardı.

Fırat, "2019'da dereceyle mezun olmuştur. İlk girdiği TUS sınavında yine başarı kazanmış 20 Mayıs 2020'de ana bilim dalımızda göreve başlamıştır. Yaşasaydı bu iki cümle ile bitmeyip belki sayfalar dolusu bir başarı hikayemiz olacaktı. Burası onun ilk memuriyetiydi, ilk heyecanıydı, ilk maaşını aldığı yerdi. Efendiliği ve örnek kişiliği ile herkese kendini sevdirdi. Onu çok arayacağız." diye konuştu.

Mesai arkadaşı Dr. Harun Sağdıç ise Tarık'ın hayalleri, hedefleri olduğunu, hastalığı için de amansız mücadele verdiğini dile getirdi.

Trombositi düştüğünde herkesin üzüldüğünü dile getiren Sağdıç, "Sen yemek yiyemediğinde biz de aç kaldık. Yüzünde az bir tebessüm olabilmek için az da şaklabanlık yapmadık açıkçası ama bazen de tebessüme bile mecalin yoktu. Şimdi melek oldun bir yerlerden eminim bizi izliyorsun. Şunun sakın unutma yüzyıl geçse de Akdeniz FTR ailesinin en küçük kardeşi, en çömez asistanı olacaksın. Seni çok seviyoruz. Belli ki çok da özleyeceğiz. Cennette görüşürüz melek yüzlü kardeşim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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