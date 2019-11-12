Akdeniz Üniversitesinde "Güvenlik Tedbiri Eğitimi" verildi
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Akdeniz Üniversitesinde "Güvenlik Tedbiri Eğitimi" verildi

Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek öğretim kurumlarında ve yurtlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine "Güvenlik Tedbiri Eğitimi" verildi.

12.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:32
Akdeniz Üniversitesinde

'nde yüksek öğretim kurumlarında ve yurtlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine "Güvenlik Tedbiri Eğitimi" verildi.

tarafından üniversitelerde eğitim-öğretimin özgür ve güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi için Konferans Salonunda eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde, üniversite kampüsleri ve kampüs dışında bulunan ek binalarda, öğrenci yurtlarında, öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlarda özel güvenlik görevlilerinin öncelikle neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi verildi.

Özel güvenlik görevlileri ayrıca "Özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, etkili iletişim, toplumsal olaylara müdahale ve kitle psikolojisi, uyuşturucu madde bilgileri, asayiş hizmetleri ve terörle mücadele" konularında bilgilendirildi.

Kaynak: AA
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