Akdeniz Üniversitesinde "Çocuk Gelişimcisi Olmak" konulunu panel düzenlendi

Akdeniz Üniversitesinde 20 Mayıs Çocuk Gelişimciler Günü dolayısıyla "Çocuk Gelişimcisi Olmak" konulu çevrim içi program düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesinde 20 Mayıs Çocuk Gelişimciler Günü dolayısıyla "Çocuk Gelişimcisi Olmak" konulu çevrim içi program düzenlendi.

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen programın moderatörlüğünü Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Beyazıt üstlendi.

Programa, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Bütün Ayhan konuşmacı olarak katıldı.

Programda, çocuk ve ailenin birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğunu dile getiren Ayhan, mesleği yürüten uzmanların ailelerin en büyük destekçileri olduğunu belirtti.

Ayhan, mesleği icra edecek kişilerin çocuğu anlamak, aileye destek olmak ve yol göstermek için öncelikli olarak aileleri tanıması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilere bol bol okuma, araştırma ve bilgi düzeyini artırma önerilerinde bulunan Ayhan, "Çok kitap-makale okuduğunuzda, araştırdığınızda daha çok önerilerde bulunabilirsiniz, bu da sizin mesleki gelişiminize olumlu katkılar sağlar ve başarılı olursunuz." diye konuştu.

Ayhan ayrıca günümüzde çocuk gelişimi mezunlarının pek çok kurumda aktif bir şekilde görev alabildiğini ve mesleğin gelecekte daha da fazla tercih gören bir branş dalı olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci