Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tropik meyve hasadı yapıldı

13.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:28

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama çiftliğinde yetiştirilen tropik meyvelerin hasadı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitede yapılan hasat etkinliğine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Ünal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tropik meyvelerin hasadına başlanmasının kendilerini heyecanlandırdığını kaydetti.

Ünal, "Umarım bu ürünler başta Antalyamız olmak üzere pek çok bölgede yaygınlaşarak halkımıza ve ülke ekonomisine fayda sağlar." ifadesini kullandı.

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük ise Türkiye'nin sahip olduğu ekolojik koşullar nedeniyle Avrupa ülkeleri arasında tropik meyve türleri yetiştirme şansına sahip ender ülkelerden olduğunu vurguladı.

Tropik meyve türlerine olan talebin her geçen gün arttırdığını belirten Gübbük, şunları kaydetti:

"Muz ve avokado dışında, yapılan çalışmalarla guava, litchi, longan, mango, passiflora ve pitaya türlerinin ülkemizde yetiştirilmesine öncülük edilmiştir. Bölgesel avantajımızdan dolayı Ziraat Fakültesi olarak, tropik meyve türlerinin yetiştiriciliği, çoğaltımı ve türlerin yaygınlaştırılmasına yönelik farklı alanlarda araştırma projeleri ve lisansüstü tezler yürütmekteyiz. Bu çalışmaların sonuçlarının, tropik meyve türlerinin yetiştiriciliği üzerine gelecek yıllarda daha da olumlu yönde yansıyacağı öngörülmektedir. Bu durumun ise başta muz olmak üzere, ülkemizin tropik meyve ihtiyacının önemli bir kısmını kendi öz kaynaklarımızdan karşılayabileceğimizi ve üretim fazlasının da ihracat şansının olabileceğini söyleyebiliriz."

Kaynak: AA