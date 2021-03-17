Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde kafatası bulundu

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki ağaçlık alanda kafatası bulundu.

Konyaaltı ilçesinde bulunan yerleşkedeki ormanlık alanda yürüyüş yapan bir kişi, ağaçların arasında kafatası olduğunu fark etti. Durumun güvenlik görevlilerine bildirilmesi üzerine polis ekipleri çağrıldı.

İnsana ait olduğu değerlendirilen kafatası, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek