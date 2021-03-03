Akdeniz Üniversitesi ve Genç MÜSİAD, ortak projeler hayata geçirecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akdeniz Üniversitesi ve Genç MÜSİAD, ortak projeler hayata geçirecek

03.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:49
Akdeniz Üniversitesi ve Genç MÜSİAD, ortak projeler hayata geçirecek

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şube Başkanı Ebubekir Yıldız, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şube Başkanı Ebubekir Yıldız, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Genç MÜSİAD Antalya Başkan Vekili Muhammet Fatih Özel ile Antalya Eğitim Komitesi Başkanı Kübra Abay'ın da katıldığı ziyarette, yapılan çalışmalar ve yeni projeler ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özkan, Genç MÜSİAD'ın önemli işlere imza attığını belirtti.

Öğrencilerin kendi alanlarında staj yapma ve tecrübe edinmeleri için çeşitli projeleri birlikte hayata geçireceklerini aktaran Özkan, şunları ifade etti:

"Genç iş insanları ile okullarından mezun olmadan alanlarında önemli tecrübe edinecek olan öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında sektörle ilgili tecrübeleri de stajlar ve iş birliği içerisinde yapılacak olan eğitimler sayesinde bütüncül bir gelişim sağlanmasına yardımcı olacak. Öğrencilerimizin gelişimleri ve tecrübe edinmeleri için ilerleyen günlerde Genç MÜSİAD Antalya ve Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanacak olan projelerin protokolleri ile projelerin takvimini de belirleyip kamuoyu ve öğrenciler ile paylaşacağız."

Genç MÜSİAD Şube Başkanı Yıldız ise desteklerinden dolayı Özkan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Alişan Tarkan Sedat Kapurtu Mustafa Ceceli
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akdeniz Üniversitesi ve Genç MÜSİAD, ortak projeler hayata geçirecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 12:52:42. #1.14#
title