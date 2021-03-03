Akdeniz Üniversitesi ve Genç MÜSİAD, ortak projeler hayata geçirecek

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şube Başkanı Ebubekir Yıldız, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Genç MÜSİAD Antalya Başkan Vekili Muhammet Fatih Özel ile Antalya Eğitim Komitesi Başkanı Kübra Abay'ın da katıldığı ziyarette, yapılan çalışmalar ve yeni projeler ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özkan, Genç MÜSİAD'ın önemli işlere imza attığını belirtti.

Öğrencilerin kendi alanlarında staj yapma ve tecrübe edinmeleri için çeşitli projeleri birlikte hayata geçireceklerini aktaran Özkan, şunları ifade etti:

"Genç iş insanları ile okullarından mezun olmadan alanlarında önemli tecrübe edinecek olan öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında sektörle ilgili tecrübeleri de stajlar ve iş birliği içerisinde yapılacak olan eğitimler sayesinde bütüncül bir gelişim sağlanmasına yardımcı olacak. Öğrencilerimizin gelişimleri ve tecrübe edinmeleri için ilerleyen günlerde Genç MÜSİAD Antalya ve Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanacak olan projelerin protokolleri ile projelerin takvimini de belirleyip kamuoyu ve öğrenciler ile paylaşacağız."

Genç MÜSİAD Şube Başkanı Yıldız ise desteklerinden dolayı Özkan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek