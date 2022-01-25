FAKÜLTEDE KORKUTAN YANGIN - Haberler
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FAKÜLTEDE KORKUTAN YANGIN

FAKÜLTEDE KORKUTAN YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan Su Ürünleri Fakültesi'nde, güç kaynaklarının bulunduğu odada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan Su Ürünleri Fakültesi'nde, güç kaynaklarının bulunduğu odada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 10.15 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan Su Ürünleri Fakültesi'nde, güç kaynaklarının bulunduğu odada çıktı. Odadan duman çıktığını gören personelin ihbarıyla Koruma Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalan alarm ile fakültedeki akademisyenler ve görevli personel bina dışına çıktı. Kısa sürede fakülteye gelen ekipler, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürüp, dumanı tahliye etti. Maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FAKÜLTEDE KORKUTAN YANGIN

FAKÜLTEDE KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Akdeniz Üniversitesi, İtfaiye, Yangın, su, Güncel, Haber

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