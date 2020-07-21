Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal'a ödül Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın, "ÜniAr Altın Ödülü"ne layık görüldüğü bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın, "ÜniAr Altın Ödülü"ne layık görüldüğü bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2020 sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitenin rektörünü değerlendirdikleri araştırmada, üstün performans ödülü kapsamında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal'ın "ÜniAr Altın Ödülü"ne layık görüldüğü vurgulandı.

Araştırmada, 125 devlet ve 67 vakıf olmak üzere 192 üniversitede öğrenim gören 40 bin öğrenciden öğrenim gördükleri üniversitenin rektörlerine ilişkin veri toplandığı ifade edildi.

Ayrıca, Akdeniz Üniversitesi'nin de genel memnuniyet sıralamasında "Öğrenim deneyimi tatminkarlığı", "Yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu", "Akademik destek ve ilgi", "Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet", "Öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği", "Kişisel gelişim ve kariyer desteği" kategorilerinde üst sıralarda yer aldığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA