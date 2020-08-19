Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan Kovid-19 hastası doktora moral verdi Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kovid-19 hastası doktor Ayşe Tutku Özdemir ile görüşerek moral verdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kovid-19 hastası doktor Ayşe Tutku Özdemir ile görüşerek moral verdi.

Özkan, üniversite hastanesinde intern doktor olarak görev yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Özdemir ile video konferans sistemiyle görüştü.

Hastanede tedavi gören Özdemir'e geçmiş olsun dileğini ileten Özkan, hastadan kendisini nasıl hissettiğine dair bilgi aldı.

Hastalığın gençlerde ağır seyretmediğini ama herkesin çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Özkan, "Mesleğimizin en sıkıntılı taraflarından birisi bulaşıcı hastalıklara karşı risk altında olmamız. Sadece Kovid-19 değil pek çok bulaşıcı hastalıkta sağlık çalışanları olarak hepimiz bulaşma riskiyle karşı karşıya kalabiliyoruz." dedi.

Her şeye rağmen çok keyifli bir mesleği icra ettiklerini dile getiren Özkan, Özdemir'in en kısa zamanda sağlığına kavuşup, görevine başlaması temennisinde bulundu.

Bu dönemde tüm dünyanın zor bir süreç yaşadığını ifade eden Özkan, süreci en az zararla atlatabilmek için kendilerinin de ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. Özkan, özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına meşakkatli görevlerinde başarılar diledi.

Görüşmede başının ağrıdığını, halsizlik hissettiğini söyleyen Özdemir, hafif de ateş ve öksürüğünün olduğunu ama sıkıntılı bir durum geçirmediğini belirtti.

Kaynak: AA