Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan: "Antalya sağlık turizminde marka olabilecek potansiyele sahip"
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan: "Antalya sağlık turizminde marka olabilecek potansiyele sahip"

02.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:10
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan:

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'nın diş sağlığı konusunda da sağlık turizminde marka olabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya'nın diş sağlığı konusunda da sağlık turizminde marka olabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Özkan, Diş Hekimliği Fakültesi'nde incelemelerde bulundu.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, yaklaşık 16 milyon liralık bütçeyle hayata geçirilen ve son teknolojik cihazlarla donatılan fakülte, salgın sürecinde alınan tedbirler ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Önceliğin öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve personelin sağlığı olduğunu belirten Özkan ise uygulamalı eğitimde gereken önlemlerin alınması konusundaki kararlılığı vurguladı.

Sağlık turizminin önemine değinen Özkan, "Antalya sağlık turizminde marka olabilecek potansiyele sahip. Sağlık alt yapımız, alanlarının uzmanı akademisyenlerimiz ile bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Diş konusu da bu alanda öne çıkan başlıklardan. Kovid-19 sonrası yeni normalleşme sürecinde sağlık turizmi konusunda Akdeniz Üniversitesi olarak koyduğumuz hedeflere ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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