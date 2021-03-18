Akdeniz Üniversitesi Pubg Mobile turnuvasını duyurdu!
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Akdeniz Üniversitesi Pubg Mobile turnuvasını duyurdu!

18.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:48
Akdeniz Üniversitesi Pubg Mobile turnuvasını duyurdu!

25 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek. Akdeniz Üniversitesi Pubg Mobile Akdeniz Solo Cup turnuvasını resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla detayları aktardı.

25 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek olan turnuvaya yalnızca Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin katılım göstereceği yapılan paylaşımda belirtildi.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PUBG MOBILE TURNUVASI

Pubg Mobile Akdeniz Solo Cup Turnuvası Ödül Havuzu

1. OYUNCU : OKMORE Technom Powerbanklı Soğutucu Fanlı Pubg Mobile Oyun Kolu

2. OYUNCU : Zore Pubg Mobile Tetik Gamepad Aparat

3.OYUNCU : Qozie Pubg Mobile Oyun Yıkanabilir Ter Önleyici Çift Parmak Eldiven

4.OYUNCU : Qozie Pubg Mobile Oyun Yıkanabilir Ter Önleyici Çift Parmak Eldiven

Turnuva kayıt formuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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