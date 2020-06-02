Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerinden Kovid-19 eğitimi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından kurulan bilim kurulu, Manavgat ilçesinde otel personeline yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili eğitimi verdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından kurulan bilim kurulu, Manavgat ilçesinde otel personeline yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili eğitimi verdi.

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Rıfkı Aktekin, Prof. Dr. Yeşim Şenol, Doç. Dr. Mehtap Türkay, Epidemiyolog Dr. Öğretim Üyesi Mestan Emek tarafından verilen eğitimde Kovid-19'un genel özellikleri, Türkiye'de ve dünyadaki son durum, pandemi yönetimi, riskli gruplar ve bulaşma yöntemleri anlatıldı.

Turizm sezonun başlamasıyla otellerde gerekli bilgilendirmelerin yapılması için eğitimi verdiklerini belirten Aktekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk defa alanında uzman hocalar tarafından verilen eğitimde, kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağı, ellerin ne kadar sıklıkta ve ne şekilde yıkanacağı, oluşan atıkların bertaraf edilmesi, otellerde dezenfeksiyon ve hijyen yöntemleri ile temizlikte kullanılacak kimyasallar, olası vakalarda alınacak önlemler, şüpheli durumlarda uygulanacak yönetim planı ayrıntılarıyla anlatıldı."

Kaynak: AA