Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden video klipli 23 Nisan kutlaması Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle memleketlerinde bulunan öğrencileri, hazırladıkları video kliple 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle memleketlerinde bulunan öğrencileri, hazırladıkları video kliple 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Kovid-19 salgını dolayısıyla uzaktan eğitimlerine devam eden Akdeniz Okul Öncesi Eğitimi Topluluğu üyesi öğrenciler, kendi imkanlarıyla seslendirdikleri 23 Nisan şarkısından oluşan videolardan klip hazırladı. Öğrencilerin, çocuklara bayram hediyesi olarak hazırladığı ilgi çekti ve beğenildi.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Pınar, öğrencilerinin kendi aralarında organize olduklarını ve yaklaşık 10 gün süren bir çalışma gerçekleştirerek klibi ortaya çıkardıklarını söyledi.

Çocukların büyüklerini yaşatmak adına evde kaldıklarını vurgulayan Pınar, büyüklerden de evde kalmalarını istedi.

Kaynak: AA