Akdeniz Üniversitesi'nin "Çevre Hizmet Ödülleri" sahiplerini buldu

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından 23 yıldır düzenlenen "Çevre Hizmet Ödülleri Töreni" yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından 23 yıldır düzenlenen "Çevre Hizmet Ödülleri Töreni" yapıldı.

AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Şule Orman, "Sürdürülebilirlik İçin Sıfır Atık Paneli" ile başlayan ve çevrim içi gerçekleştirilen törende, gelecek nesillere her açıdan yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirliğin önemini anlattı.

Tüketim ve üretim alışkanlıklarını gözden geçirmek gerektiğini vurgulayan Orman, "Biliyoruz ki doğal kaynaklar sınırsız değil. Sürdürülebilir üretim yöntemlerini tercih etmemiz ve fayda zarar ilişkisini irdelememiz gerekiyor. Ayrıca atık miktarımızı azaltmamız, geri dönüşümü önemsememiz gerekiyor." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker de bireysel önlemlerin yanında artan çevre sorunlarına karşı topluca önlem alınmasının artık zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Panelde, "Sürdürülebilir Çevre Faaliyetleri", "Sıfır Atık Mavi", "Sürdürülebilir Dünya ve Çocuklar" ile "Atığın Biyokütle Olarak Kullanılması" başlıklı sunumlar da gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından dereceye giren kurum ve kuruluşlara çevre ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız