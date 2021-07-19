Akdeniz Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilere burs desteği
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Akdeniz Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilere burs desteği

Akdeniz Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilere burs desteği
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesince, Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencilerin üniversiteyi tercih etmeleri durumunda burs desteğinin sağlanacağı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesince, Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencilerin üniversiteyi tercih etmeleri durumunda burs desteğinin sağlanacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda giren öğrencilerin sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanacağını kaydetti.

Dereceye giren öğrencilere burs desteği sağlanacağını belirten Özkan, "Dil, sözel ve eşit ağırlık puanlarında ilk 500'e, sayısalda ise ilk bine giren öğrencilere aylık 3 bin ve yine dil, sözel ve eşit ağırlık puanlarında ilk bin ve sayısalda ise ilk 2 bine giren öğrencilere aylık 2 bin lira olmak üzere öğretim hayatları boyunca burs vereceğiz." ifadesini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü de tercih döneminde öğrencilere yol gösterecek tanıtım filmleri hazırladı.

En yüksek puanla tercih edilen tıp, diş hekimliği, hukuk, mühendislik ve mimarlık fakülteleri için hazırlanan özel tanıtım filmleri üniversitenin sosyal medyasında izlenime açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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