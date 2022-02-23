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Akdeniz Üniversitesi'nden öğrenciler arasında çıkan kavgaya ilişkin açıklama

AA, Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Akdeniz Üniversitesi'nden öğrenciler arasında çıkan kavgaya ilişkin açıklama

Akdeniz Üniversitesi, dün akşam saatlerinde öğrenciler arasında çıkan kavgayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi, dün akşam saatlerinde öğrenciler arasında çıkan kavgayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, öğrenciler arasında çıkan kavga haberinin kendilerini derinden üzdüğü belirtildi.

Huzurlu ve güvenli bir ortamda öğrencilerin eğitim almalarının her şeyden önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Üniversitemizdeki huzur ortamının bozulmasına yol açmaması için olay adli birimlere intikal etmiş olup, olayla ilgili üniversitemizde de gerekli incelemeler başlatılmıştır. Süreç Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Akdeniz Üniversitesi, kavga, Güncel, Haberler

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