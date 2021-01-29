Akdeniz Üniversitesi'nde "İnsansız Hava Aracı" eğitimi

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) tarafından, "İnsansız Hava Aracı" eğitimi çevrim içi verildi.

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) tarafından, "İnsansız Hava Aracı" eğitimi çevrim içi verildi.

AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğlu, yaptığı açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün üniversitelere çevrim içi eğitim için izin verdiğini belirtti.

Türkiye'de yetkilendirilen önemli merkezlerden birinin AKHUMER olduğunu vurgulayan Özekicioğlu, insansız hava aracı eğitimi veren öncü kuruluşlardan olduklarını kaydetti.

Çevrim içi eğitimin ilgi gördüğünü bildiren Özekicioğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ilkler arasında yer alan çevrim içi İnsansız Hava Araçları eğitimlerimize İstanbul, Ankara, Erzurum gibi büyük illerden kursiyerler de katıldı. Kursiyerler, uygulama eğitimlerini Akdeniz Üniversitesi Stadında insansız hava aracı uçurarak tamamladı. Çevrim içi eğitime beklenilenin üzerinde bir talep oldu. 15. Dönem başvurularımızı da almaya başladık. 15-20 Şubat'ta yeni çevrim içi eğitimi başlatacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız