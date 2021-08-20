Akdeniz Üniversitesi "Kurumsal Akreditasyon" onayı aldı

Akdeniz Üniversitesi'nin, kurumsal akreditasyon almaya hak kazandığı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi'nin, kurumsal akreditasyon almaya hak kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitelerinin Türkiye'deki pek çok programa katılan ilk üniversiteler arasında yer aldığını belirtti.

Rektör Özkan, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, Avrupa Üniversiteler Birliği 'Kurumsal Değerlendirme Programı', Yükseköğretim Kalite Kurulu 'Kurumsal Dış Değerlendirme Programı', 'Eğitim-Öğretim Program Akreditasyonları', 'Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmeleri' gibi akreditasyonların alınmasında ülkemizdeki ilk üniversiteler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kalite Kurulunun 2020 yılında anons ettiği 'Kurumsal Akreditasyon Programına' kabul alan 11 üniversiteden biri olarak da Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Murat Turhan koordinesinde tüm birimlerimizle yoğun bir emek ve çalışma sonucunda bu akredite onayını aldık. Elbette bu bir ekip çalışması, bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş