Akdeniz Üniversitesi ile Novo Nordisk Türkiye arasında iş birliği

Akdeniz Üniversitesi ile global sağlık şirketi Novo Nordisk Türkiye arasında klinik araştırmalara destek vermek amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirilen törende iş birliği anlaşmasını Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile Novo Nordisk Genel Müdürü Dr. Burak Cem imzaladı.

Novo Nordisk Türkiye Medikal Direktörü Rabia Demet Özcan'ın da katıldığı törende bir konuşma yapan Rektör Ünal, uzun zamandır klinik araştırmalarla ilgili yeni yönetmelik hazırlayarak bir merkez kurduklarını söyledi.

Buradaki çalışmalarla ilgili firmalardan destek aldıklarını belirten Ünal, "Novo Nordisk'in vereceği destek bizim için çok önemli. Bu ilişkimiz, iş birliğimiz uzun yıllar devam edecek. Çok iyi ürünler çıkacağını umut ediyorum. Diyabet, obezite, organ nakli ve antibiyotikler konusunda iyi çalışmalar yapılacağına inanıyorum. Tüm araştırma geliştirme faaliyetleri ülkemiz için çok önemli."dedi.

"Türkiye'ye 60 milyon liralık yatırım yaptık"

Novo Nordisk'in Danimarka firması olduğunu aktaran Dr. Burak Cem de sağlık sektörü adına önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirtti.

Cem, 96 yıldır diyabet alanında çalışan vakıf firması olduklarını da vurgulayarak, "Aynı zamanda obezite, hemofili, büyüme hormonu konusunda faaliyetlerini yürütüyoruz. 80 ülkede 43 bin çalışanı olan büyük bir firma." ifadelerini kullandı.

Şirketin dünyada araştırma geliştirme çalışmalarına büyük bütçe ayırdığını anlatan Cem, şu değerlendirmede bulundu:

"Yıllık cirosunun yüzde 14'ünü araştırma geliştirme faaliyetlerine harcıyor. Bunların da yüzde 42'sini obezite alanında harcıyor. Türkiye'de 2014-2018 yılları arasında 30'a yakın klinik çalışma yürüttük. Son 5 yılda klinik çalışmalarla Türkiye'ye 60 milyon liralık yatırım yaptık. Her yıl yatırımları yüzde 10 büyütüyoruz. Türkiye'de 32 merkezde uluslararası nitelikte klinik çalışma yürütüyoruz. Gelecekte hem hekim sayımızı hem de merkez sayımızı artırmak istiyoruz."

Cem, Akdeniz Üniversitesi ile önemli bir ortaklığa imza attıkları için mutlu olduklarını, iş birliğinin Türkiye'deki klinik araştırmaların geleceğine önemli katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Bu imza ile araştırma geliştirme, klinik çalışmaları ve eğitim sertifikalarını kapsayan iş birliğine başlamış olduk." diye konuştu.

Obezitenin çağın en büyük sorunlarından biri olduğuna işaret eden Cem, şunları söyledi:

"Diyabet firmasıyız ama diyabet ve obezite birbiriyle yakından ilişkili. Diyabet hastalarının yüzde 80'i obez. Türkiye'de obezite yüzde 36 oranında. Yani 20 milyon kişi obez. Avrupa'nın obeziteli bireyi en fazla olan ülkesiyiz. Bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük problem. Dünyada 657 milyon obeziteli birey var. Bu problem bizim öncelikli alanlarımızdan biri olmak zorundaydı. Bizim bütün amacımız sadece ürünleri ülke pazarına getirmek değil aynı zamanda da olmadan hastalığı önlemek. Vakıf firmasının güzelliği bu. Biz geleceğe yön veren tedavilerle insanların hayatını iyileştirmek için varız."

Medikal Direktörü Rabia Demet Özcan da iş birliğinin bir başlangıç olduğunu, üniversite ve firmaları arasında uzun soluklu bir birliktelik gerçekleştiğini dile getirdi.

Toplantıya Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Akdeniz Üniversitesi İyi Klinik Uygulamaları ve Klinik Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Arda Taşatargil, Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ile Akdeniz Üniversitesi Başmüdürü Prof. Dr. Mustafa Yıldırım da katıldı.

İş birliği anlaşması neleri içeriyor?

İmzalanan iş birliği anlaşması, Faz 1 klinik araştırma merkezi sertifikasyon ve yeni araştırmacılar yetiştirmek üzere klinik araştırma eğitim programlarının düzenlenmesini içeriyor.

Sağlanan iş birliği ile ilaç, biyolojik medikal ürünler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, gıdalar ve gıda takviyeleri ile ilgili bilimsel araştırmaların yapılması, yeni ürünler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA