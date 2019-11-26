Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli yapıldı

26.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:26

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir hastaya çift kol nakli ameliyatı yapıldığı bildirildi.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, 4 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, nakil için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

Aynı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ismi açıklanmayan bir kişinin organları ve uzuvları bağışlandı.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Şimşek'e çift kol nakli gerçekleştirildi.

Organları bağışlanan kişinin cebinden organ bağış kartı çıktığı, uzuv bağışında da bulunduğu tespit edildi. Ailenin bu vasiyeti yerine getirmek amacıyla bağışa ikna olduğu öğrenildi.

Alınan kalbin de aynı hastanede 40 yaşındaki Mehmet Ali Tuncer'e nakledildiği bildirildi.

"Kolları bağışlayan aileye minnettarız"

Baba Mustafa Şimşek, evladına yapılan naklin heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Çok mutluyum. Oğlum inşallah şifa bulacak. Kolları bağışlayan aileye minnettarız." dedi.

Aydın'da 2008'de geçirdiği iş kazası sonucu iki kolunu da kaybettikten sonra Türkiye'de ilk kez çift kol nakli yapılan Cihan Topal ise Yusuf Oğuz Şimşek'e her konuda yardımcı olacağını belirtti.

Tüm ihtiyaçlarını artık karşılayabildiğini ifade eden Topal, "Yeni kollarımla 10. yılıma giriyorum. Hayatım tamamen değişti. Çocuklarımın ellerinden tutup, onları okullarına götürebiliyorum. Umarım Şimşek de bütün hayallerine kavuşacaktır." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 2010'da Cihan Topal'a, 2012'de Atilla Kavdır'a, 2016'da da Mustafa Sağır'a çift kol nakli gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA