Akdeniz Üniversitesi Hastanesi plazma tedavisine hazır Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alphan Küpesiz, "konvelesan plazma tedavisi"nin virüse karşı etki ederek onun vücuttan uzaklaşmasını kolaylaştırdığını, hastanelerinin tedaviye hazır olduğunu bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alphan Küpesiz, "konvelesan plazma tedavisi"nin virüse karşı etki ederek onun vücuttan uzaklaşmasını kolaylaştırdığını, hastanelerinin tedaviye hazır olduğunu bildirdi.

Küpesiz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tanımlarken hangi ilacın çok etkili olduğu bilinmediği için iyileşmiş hastalardan alınan plazmanın yoğun bakımdaki hastanın bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Bağışçının Kovid-19, hepatit A, B, C ve HIV virüslerini taşımadığını tespit etmek için testlerden geçirildiğini aktaran Küpesiz, "Plazmada bulunan Kovid-19'a karşı olan antikorlar virüse karşı etki ederek onun vücuttan uzaklaşmasını, vücudun onu yok etmesini kolaylaştırıyor. Bu yöntemle iyileşmiş hastalar bildirilmektedir." dedi.

Bunun işe yarayan bir tedavi olduğunu vurgulayan Küpesiz, yan etkisinin yok denecek kadar az olduğunu, sadece plazmanın verilmesi sırasında alerji görülebileceğini dile getirdi.

Gönüllü donörlerden plazma toplama işlemi yapacaklar

Plazmanın cihazlar yardımıyla elde edildiğine değinen Küpesiz, alınan plazmayı hastaya anında uygulayacaklarını bildirdi.

Hastaların tedavisinde kullanmak için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Küpesiz, "Çin'de yapılmış bir çalışma var. Kritik durumda 5 hastaya verilmiş ve beşi de iyileşmiş. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bunu onayladı. Tanı alıp tedavileri tamamlanarak taburcu olan hastalarımız var. Kan grubu da önemli. Gönüllü donör olmak isteyenlerden plazma toplama işlemi yapacağız. Yaklaşık bir saat kadar sürüyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının açıklamasının ardından kendilerine onay yazısı geldiğine işaret eden Küpesiz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin plazma tedavisi için tüm koşulları sağladığını söyledi.

Küpesiz, bağışçıların 18-60 yaş aralığında olabileceğini belirterek, "Hastane olarak tedaviye hazırız. Şu anda kritik durumda hasta yok. Böyle bir durum olduğunda iyileşmiş hastalardan plazma kullanabileceğiz. İyileşen hastadan haftada iki sefer alınabiliyor, 48 saat arayla." ifadesini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise Kovid-19 vakalarının tedavisi için bu haftadan itibaren söz konusu hastalığı geçiren ve iyileşenlerden alınan immün plazma (antikor) tedavisine başlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA