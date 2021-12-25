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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi pitbull dehşeti yaşayan Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi pitbull dehşeti yaşayan Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi pitbull dehşeti yaşayan Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan küçük Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi pitbull dehşeti yaşayan Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi pitbull dehşeti yaşayan Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi pitbull dehşeti yaşayan Asiye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu

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