Akdeniz Üniversitesi, "Erişilebilir Üniversite" kategorisinde birinci oldu

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri kapsamında erişilebilir üniversite kategorisinde, birinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri etkinliği düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, erişilebilir üniversite kategorisinde birinciliğe layık görüldüklerini belirtti.

Ödülü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan aldığını aktaran Özkan, böyle anlamlı bir ödülü almaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.

"Engelli dostu bir üniversiteyiz"

Engelli öğrenciler için eğitim ortamını uygun hale getirerek eşit koşullarda eğitim hakkı sunmayı amaçladıklarını anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Engelli dostu bir üniversiteyiz. Tüm öğrencilerimiz yaşadıkları sorunları azim ve inançla aşmaya çalışırken, biz de onlara bu uğraşlarında destek vermeye gayret ediyoruz. Bu yıl itibarıyla 149 engelli öğrencimiz eğitim alıyor. Öğrencilerimizin 22'si görme, 26'sı fiziksel ve 11'i işitme engelli. Her engel grubunun ihtiyaçları birbirinden farklı. Engelli Öğrenci Birimimiz ile ihtiyaçlarını karşılamak, engellerini aşmalarını sağlamak için çalışıyoruz."

Öğrencilere alan ve temel bilgi teknoloji derslerinde "Kılavuzum Ol" projesi ile uzman desteği sağladıklarını aktaran Özkan, fakültelere ve sosyal alanlara yönelik geliştirilen engelsiz yönlendirme ve bilgilendirme projesini de tüm yerleşke için oluşturduklarını bildirdi.

Özkan, öğrencilerin ders seçimleri, ders kayıtları, bireysel uyarlama mektuplarının hazırlanması gibi konularda da bireysel destekler sağladıklarını belirtti.

Özkan'dan Emine Erdoğan'a teşekkür

Aldıkları ödülün de yapılan çalışmaları taçlandırdığını aktaran Özkan, yeni çalışmalar için de motive ettiğini kaydetti.

"Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam" sloganıyla toplumsal farkındalığın artması için yapılan çalışmaların hem kişileri hem de kurumları harekete geçirmede önemli rol oynadığını vurgulayan Özkan, "Toplumsal konularda çizdiği vizyon ile bize rehberlik yapan, yaptığımız tüm çalışmalarda desteğini hissettiğimiz sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Özkan, erişilebilir üniversite anlayışıyla çalışmalarını yürüten Engelli Öğrenci Birimi sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker'e, tüm süreci başından beri özveriyle yürüten Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Emel Sardohan Yıldırım'a ve emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun