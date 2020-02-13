Akdeniz Üniversitesi Erasmus Toplantısına Ev sahipliği Yaptı
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Akdeniz Üniversitesi Erasmus Toplantısına Ev sahipliği Yaptı

ESN Akdeniz'in (Erasmus Öğrenci Ağı) ev sahipliğini yaptığı ve 42 yükseköğretim kurumundan yaklaşık 150 temsilcinin katıldığı SPM Akdeniz'20 şube başkanlar toplantısı Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirildi.

13.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:32
Akdeniz Üniversitesi Erasmus Toplantısına Ev sahipliği Yaptı

ESN 'in ( Öğrenci Ağı) ev sahipliğini yaptığı ve 42 yükseköğretim kurumundan yaklaşık 150 temsilcinin katıldığı SPM Akdeniz'20 şube başkanlar toplantısı ev sahipliğinde 'da gerçekleştirildi.


Kepez Belediyesi Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Binnur Genç İlter'in açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Erasmus Kurum Koordinatörü Öğretmen Halime Nuran Caner ve Erasmus Ofis çalışanları katıldı. ESN Türkiye'nin her sene düzenlediği 3 ulusal toplantıdan birisi olan şube başkanları toplantısında Erasmus deneyimiyle ilgili birçok konu değerlendirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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