Akdeniz Üniversitesi, En İyi Bin Üniversite Arasında

Akdeniz Üniversitesi, dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi arasına girmeyi başardı.



Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamada, merkezi İngiltere'de bulunan ve 14 yıldır dünyanın en iyi üniversitelerini sıralayan Times Higher Eduation'ın (THE) Dünya Üniversiteleri Sıralamaları 2018 Raporunu yayımladığı belirtildi.



Açıklamada, 77 ülkeden bin üniversiteye yer virelen raporda, Akdeniz Üniversitesinin, tarihinde ilk kez ilk bin üniversite sıralamasına girmeyi başardığı bildirildi.



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:



"Açıklanan ilk bin üniversite içerisinde 16 Türk üniversitesi bulunuyor. Akdeniz Üniversitesi de tarihinde ilk kez eğitim camiası için büyük öneme sahip Dünya Üniversiteleri Sıralaması Raporunda yer almayı başardı. Bu üniversitemiz için önemli bir başarı. Genel olarak Türk üniversiteleri arasında gerilemenin yaşandığı raporda yer almak memnuniyet verici."



Dünyanın en iyi üniversitelerini belirleyen THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması Raporunda üniversiteler, öğretim, araştırma, alıntılar, uluslararası görünüm ve endüstri geliri kriterlerine göre sıralanıyor.