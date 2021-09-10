Akdeniz Üniversitesi derece yapan öğrencilerin tercihi oldu
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Akdeniz Üniversitesi derece yapan öğrencilerin tercihi oldu

Akdeniz Üniversitesi derece yapan öğrencilerin tercihi oldu
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesi 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren 14 öğrencinin tercihi oldu.

Akdeniz Üniversitesi 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren 14 öğrencinin tercihi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YKS tercih sonuçlarına göre Akdeniz Üniversitesi'ni tercih eden dereceye giren öğrenci sayısı arttı.

Derece yapan öğrencilere yönelik bu yıl ilk kez uygulamaya konulan burs uygulamasının da etkisiyle geçen yıl YKS'de ilk 2 bine girerek üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı 3 olurken, bu yıl sayı 14'e yükseldi.

Sözel, eşit ağırlık, dil ve sayısal alanlarında dereceye giren öğrencilerden 6'sı da eğitim hayatları boyunca burs almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, burs uygulamasıyla başarılı öğrencilerin eğitim hayatlarında maddi sıkıntı çekmeden devam etmelerini amaçladıkları belirtti.

Özkan, bunun bir anlamda çalışmayı ve başarıyı ödüllendirmek olduğu belirterek, "Üniversite sınavına hazırlanmak yoğun ve zorlu bir süreç. Bu öğrencilerimiz çok çalıştı, çok emek verdi. Biz de onları vereceğimiz bursa destekleyeceğiz. Böylelikle sadece derslerine odaklanarak daha yüksek akademik başarılara imza atabilecekler. Burs uygulamamız önümüzdeki yıllarda da devam edecek böylelikle parlak zihinleri üniversitemizde daha fazla göreceğimize inanıyorum. Böylece üniversitemizin çıtası her anlamda yükselmiş olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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