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Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri için başvurular başlıyor

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri için başvurular başlıyor

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2021" için başvurular başlıyor.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2021" için başvurular başlıyor.

Başvuru için, çevre ve ekoloji değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşların çalışmaları hakkında hazırlanacak öneri dosyalarının Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne ulaştırılması gerekiyor.

Yarın başlayacak başvurular için öneri dosyaları, posta ya da e-posta yoluyla 24 Aralık 2021 Cuma gününe kadar üniversiteye ulaştırılabilir.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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