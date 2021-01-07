Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Antalya Ölçeği Kamu kategorisinde, Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Kemer Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu, Kepez Emine Fatma Çevik Anaokulu, Manavgat Milli Egemenlik Ortaokulu ödüle layık görüldü.

Antalya Ölçeği Özel kategorisinde Lara Barut Otel, Yüksel Tohum, Fraport TAV Antalya, AGT Mühendislik, İTÜ ETA Vakfı Konyaaltı Doğa Koleji, Türkiye Ölçeği Özel kategorisinde ise TURMEPA Deniz Temiz Derneği ödül kazandı.

Bilim Hizmet Ödülü kategorisinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Doç.Dr. Hale Özgün, Bilim Onur ödülü kategorisinde ise İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Özel Ödül kategorisinde, Süleyman Demirel Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ulvi Erhan Erol ve Fırat Üniversitesi Engin Ülger ödül aldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, yapılan çalışmalar kadar çevre bilinci oluşturmanın, çevreyi korumaya teşvik etmenin de önemli olduğunu belirterek kazanan kişi, kurum ve kuruluşları tebrik etti.

Özkan, "Doğal Kaynaklarımız hızla tükeniyor ve tükenen kaynakların geri dönüşümü, telafisi çoğu zaman mümkün olmuyor. Bu sebeple çevre ve doğal kaynak yönetimi son dönemde önemli bir konu haline gelmiştir. Akdeniz Üniversitesi çevre değerlerini koruma, sürdürülebilir bir yaşam, enerji kullanımı, atık yönetimi, geri dönüşüm uygulamaları gibi çeşitli konularda gerek bilimsel çalışmalarda gerekse uygulamaya yönelik projelerle bu konuda tüm gayretimizle çalışıyoruz." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Şule Orman ise sürdürülebilir bir dünya için çevre duyarlılığının, bilinçlendirme hareketlerinin daha önemli hale geldiğini vurgulayarak, "Toprak, su hava gibi doğal kaynaklarımızı verimli kullanmalı, sıfır atık için dikkat göstermeli ve hepimiz birer çevre görevlisi olarak çevreyi korumayı üstümüze vazife almalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci