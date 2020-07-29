Akdeniz Üniversitesi Camii'nde açılacak Genç Ofis protokolü imzalandı
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Akdeniz Üniversitesi Camii'nde açılacak Genç Ofis protokolü imzalandı

Vali Ersin Yazıcı Akdeniz Üniversitesi Camii'nde açılacak Genç Ofis için protokol imzaladı.

Akdeniz Üniversitesi Camii'nde açılacak Genç Ofis protokolü imzalandı
29.07.2020 15:50 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:53

Vali Ersin Yazıcı Akdeniz Üniversitesi Camii'nde açılacak Genç Ofis için protokol imzaladı. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yavuz Gürhan, İl Müftüsü Osman Artan ve Akdeniz Üniversitesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kadir Sarıcılar katıldı.

Gençlerimize her türlü imkanı sunacağız

Üniversite içerisinde açılacak Genç Ofis'in önemine değinen Vali Ersin Yazıcı "Gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim almaları, bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel açıdan her türlü gelişimi takip etmeleri, kendi değerlerimizin yanı sıra dünya ile bütünleşerek kendilerini geliştirmeleri için her türlü olanağı sunacağız. Bu protokolde bu anlamda önemli bir adım. Genç Ofis'in gençlerin yükseköğrenimleri süresinde almış oldukları eğitime, kişisel kapasite ve gelişimlerine katkı sağlayacağına inanıyorum. Genç Ofis'in yanında İl Müftülüğünün açacağı kitap kafe ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Camii gençlerin buluşma noktası haline gelecek. Emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah en kısa sürede iki merkezimizin de açılışını gerçekleştiririz" dedi

Öğrenciler, akademisyenler ve üniversite personelinin eğitsel, kültürel, sportif, faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesi amacıyla açılacak Genç Ofis Caminin zemin katındaki 540 metrekarelik alanda hizmet verecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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