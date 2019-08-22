Akdeniz ülkelerinde kaç yangın söndürme uçağı var?

22.08.2019 18:30

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin elinde orman yangınlarıyla mücadele edecek bir uçak filosunun bulunmadığını açıkladı. Ayrıca Türk Hava Kurumu'nun elindeki Canadair CL-215 model 6 uçaktan üçünün faal olmadığı belirtildi. Bakan Pakdemirli, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken 3 uçağın motor yuvalarının boş olduğunu söyledi.



Söz konusu 6 uçak geçen yıl Bakan Pakdemirli tarafından Yunanistan'a yardım için önerilmişti. Euronews.com'da Görüntüle