Akdeniz sahili değil Kozan Barajı
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Akdeniz sahili değil Kozan Barajı

Adana'nın Kozan ilçesinde 1 Haziran itibariyle korona virüs tedbirlerinin yeni kurallar çerçevesinde uygulanmasının ardından hizmete giren işletmeler doğa tutkunlarının gözdesi oldu.

Akdeniz sahili değil Kozan Barajı
01.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:58

Adana'nın Kozan ilçesinde 1 Haziran itibariyle korona virüs tedbirlerinin yeni kurallar çerçevesinde uygulanmasının ardından hizmete giren işletmeler doğa tutkunlarının gözdesi oldu. Kozan Barajı'nda tekne turuna çıkan doğu tutkunu vatandaşlar, mavi sularla ve ormanın bir arada olduğu doğanın aylar sonra keyfini çıkardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ayı aşkın kapalı olan turizm tesisleri bugün ilk kez kapılarını vatandaşlara açtı. Kozan Belediyesi İskele Kafe olarak tekne turu ile turizme katkı sunan işletmede ilk tekne turu gerçekleştirildi. Maskeli bir şekilde tekne turu yapan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına göre oturdu. Tekneye en fazla 10 kişi alındı.

Kozan'da yaklaşık 3 aydır doğa ile buluşmayı bekleyen arkadaş grubu ilk tekne turuna çıktı. Doyasıya eğlenen vatandaşlar önce güneşin keyfini çıkardı ardından yöresel müzik eşliğinde doyasıya eğlendi doğa fotoğrafları çektiler.

Tekne turuna katılan ve çok özledikleri doğa ile buluştuklarını kaydeden vatandaşlardan Zübeyde Kaptan, "Biz gezmeyi seven insanları beklenen günlerdi. 3 ay çok zor geldi. Biz aktif olarak geliyorduk. Kozan'a gelen herkes barajı görmeden gitmesinler" dedi.

Kozan'da öğretmenlik yapan Pelin Aydın arkadaşları ile birlikte geldiklerini kaydederek, "Kozan'ı çok seviyoruz. Barajımızı çok seviyoruz. Pandemi süreci uzun sürdü. Normalleşme sürecine geçtiğimiz için huzur bulmaya geldik. Burası doğa harikası. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Tekne turuna gelen Orkun Yavuz Doğa ise Kozan'ın mavi ile yeşilin buluştuğu müthiş bir yer olduğunu ifade ederek, "Kaptanımız bize her geldiğimizde başka bir doğal güzellik ile buluşturuyor. Çok mutluyuz. Kaptanımız ile haberleştik geldik. 3 ay sonra buluştuk" dedi.

Tekne Kaptanı Ahmet Öz de doğal güzelliklerin görmeye değer olduğunu kaydederek, Kozan'a gelmek isteyenleri beklediklerini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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