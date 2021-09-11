Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Mersin'deki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Silifke-Taşucu-Aydıncık-Anamur-13. Bölge Hududu Devlet Yolu ( Akdeniz Sahil Yolu) Projesi kapsamında Mersin'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu proje kapsamında, Mersin'in Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerindeki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.