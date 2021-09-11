Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Mersin'deki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Mersin'deki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Mersin'deki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Silifke-Taşucu-Aydıncık-Anamur-13. Bölge Hududu Devlet Yolu (Akdeniz Sahil Yolu) Projesi kapsamında Mersin'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Silifke-Taşucu-Aydıncık-Anamur-13. Bölge Hududu Devlet Yolu ( Akdeniz Sahil Yolu) Projesi kapsamında Mersin'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu proje kapsamında, Mersin'in Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerindeki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
Aşı olana gözlük indirimli

Aşı olana gözlük indirimli
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Deniz Akkaya Seda Sayan
Spor Abdullah Avcı Marcao Okan Buruk Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Hamid Karzai Memduh Büyükkılıç Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Mersin'deki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 08:25:37. #1.11#