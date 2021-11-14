Akdeniz Off-Road Kupası 2. Ayak Yarışları Antalya'da başladı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Antalya'da Kepez Belediyesi ile Antalya Off-Road ve Motor Sporları Kulübü Derneği iş birliğiyle düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası 2. Ayak Yarışları başladı.

DokumaPark Off- Road pistinde start alan yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden 23 özel modifiyeli araç ve 46 sporcu katıldı.

19 engel ve 2 bin 500 metrelik alanda yarışan sporcular etapları tamamlamak için mücadele ediyor.

Cumartesi günü test sürüşleriyle başlayan yarışlar, bugün tamamlanan etapların ardından sona erecek.

Dereceye giren sporcular pist alanında düzenlenecek törende ödüllendirilecek.

Yarış öncesi açıklamalarda bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, spor alanındaki tüm faaliyetlere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye'de spor faaliyetlerine büyük bir ilgi olduğunu aktaran Tütüncü, "Halkımız bu tür sporları çok seviyor. Bizlerde bunlara yönelik etkinlikler yapıyoruz. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Gençlerin ve spor tutkunluklarının yanındayız. Motor sporlarını sevenleri biz de seviyoruz. Pilotlar son derece cesur hareket ediyorlar. Adrenalin ve heyecan çok yüksek. Herkese başarılar diliyorum." diye konuştu.

Antalya Off- Road ve Motor Sporları Kulübü Derneği Başkanı Erol Karaöz'de spora ve sporcuya verdiği destek Tütüncü'ye teşekkür ederek, yarışmacılara başarılar diledi.

AA / Zehra Tekeci - Spor Haberleri

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