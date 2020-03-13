Akdeniz Off Road Kupası 1 Ayak Yarışları koronavirüs nedeniyle ertelendi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 22 Mart'ta düzenlenecek Akdeniz Off Road Kupası 1. Ayak Yarışları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 22 Mart'ta düzenlenecek Akdeniz Off Road Kupası 1. Ayak Yarışları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse önlem olarak yarışlarının ertelenmesine karar verildiğini söyledi.

Belediye tarafından gerçekleştirilecek tüm tiyatro, gösteri, seminer ve konferans gibi etkinliklerin de iptal edildiğini dile getiren Tarhan, yarışların daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılmasının planlandığını kaydetti.

Kaynak: AA