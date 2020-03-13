Akdeniz Off Road Kupası 1 Ayak Yarışları koronavirüs nedeniyle ertelendi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 22 Mart'ta düzenlenecek Akdeniz Off Road Kupası 1. Ayak Yarışları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.
13.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:04
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 22 Mart'ta düzenlenecek Akdeniz Off Road Kupası 1. Ayak Yarışları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse önlem olarak yarışlarının ertelenmesine karar verildiğini söyledi.
Belediye tarafından gerçekleştirilecek tüm tiyatro, gösteri, seminer ve konferans gibi etkinliklerin de iptal edildiğini dile getiren Tarhan, yarışların daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılmasının planlandığını kaydetti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA