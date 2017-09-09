Akdeniz: Mültecilerin Avrupa'ya Geçiş Koridoru
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Akdeniz: Mültecilerin Avrupa'ya Geçiş Koridoru

Akdeniz'de mülteci dramı devam ediyor.

Akdeniz'de mülteci dramı devam ediyor. Akdeniz sularına gömülen ya da sahil güvenlik birimleri tarafından ele geçirilen mülteci teknesi haberleri birbirini izliyor.