Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadelede Başarı Sağlandı

Adana'da Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı yürütülen mücadelede başarılı sonuçlar elde edildiği bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, narenciye üretimi yapılan en önemli merkezlerinin başında gelen Adana'da, 454 bin dekar alanda ülke üretiminin yüzde 29'nun gerçekleştiği belirtildi.

Adana ile özdeşleşen, iç ve dış piyasada yoğun talep gören narenciyenin en önemli zararlılarından birisi olan Akdeniz meyve sineğinin yoğun olduğu dönemlerde mücadele yapılmadığı zaman yüzde 100'e varan ekonomik kayıplar görülebildiği ifade edilen açıklamada, dış karantinaya tabi olan zararlının ihracatta toleransının sıfır olduğu, dolayısıyla zararlı ile mücadelenin ülke ekonomisi açısından büyük önem arz ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Akdeniz meyve sineği tuzak sayım ortalamalarının bu yıl haziran ayında artış göstermesi üzerine valilik koordinatörlüğünde Akdeniz İhracatçılar Birliği, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Organize Sanayi Bölgesi, Adana Çiftçiler Birliği, Adana Turunçgil Üreticileri Birliğinin katılımıyla zararlıya karşı toplu mücadele başlatıldığı hatırlatıldı.

Toplu mücadele kapsamında üreticilere tarım ilacı desteği sağlandığı, ilk üç ilaçlamanın yapıldığı, dördüncü ilaçlamanın devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akdeniz meyve sineği tuzak sayım ortalamalarının haziran 2018 ayında artış göstermesi üzerine zararlı ile toplu mücadele konusunda valiliğimiz alarma geçmiştir. Zararlı ile toplu mücadele amacıyla valiliğimiz koordinatörlüğünde yapılan çalışmalar sonucunda tuzak sayım ortalamaları temmuz 2018 ayının ilk haftasından itibaren düştüğü görülmektedir. Akdeniz meyve sineği 2017 Ağustos ortalaması 68 adetken bu yılki çalışmalar sonucu 2018 Ağustos ayı ortalaması 9 adede düşürülmüştür. Akdeniz meyve sineğinin popülasyon yoğunluğu önemli ölçüde azalmıştır."