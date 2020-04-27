Akdeniz meyve sineğiyle mücadele eğitimleri başlıyor
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Akdeniz meyve sineğiyle mücadele eğitimleri başlıyor

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğünün, "Meyve Üretiminde İhracata Yönelik Biyolojik Mücadele ve Eğitim Hamlesi" projesi kapsamında çiftçiler bilgilendirilecek.

Akdeniz meyve sineğiyle mücadele eğitimleri başlıyor
27.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:33

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğünün, "Meyve Üretiminde İhracata Yönelik Biyolojik Mücadele ve Eğitim Hamlesi" projesi kapsamında çiftçiler bilgilendirilecek.

Adıyaman'da çiftçiler Akdeniz meyve sineğine karşı verilen eğitimlerle bilgilendirilecek. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından bütçesi onaylanan proje kapsamında verilecek eğitimler öncesinde projesinde proje tanıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tanıtım toplantısına Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, İKA Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Onur Yıldız ve eğitmenler katıldı.

İl Müdürü Adil Alan, "Meyve Üretiminde İhracata Yönelik Biyolojik Mücadele ve Eğitim Hamlesi" adlı proje kapsamında, Akdeniz meyve sineği mücadelesi başta olmak üzere ihracat geliri sağlayan ürünlere ve bu ürünleri üreten çiftçilere eğitim verilmesinin, biyolojik mücadele ve ürünlerin katma değerlerinin artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Adil Alan, "Böylelikle yurtiçi ve yurtdışı ihracat işlemlerinde geri dönüşün önüne geçilecektir. Toplamda 15 bin dekar olmak üzere Trabzon Hurması ve nar üretim sahalarında proje uygulanmaktadır. Meyve üretimi yapılan sahalarımızda birebir yetkili mühendislerimizce yerinde yapılan kontrol ve müdahaleler ile Akdeniz Meyve Sineği mücadelesini derinlemesine işleyerek, verilecek olan eğitimler, temin edilecek olan ilaç ve tuzaklar ile bölgemizden tamamen bu problemi kaldırmak amaçlanmaktadır. Bu zararlının verdiği tahribat ile ihraç edilecek olan ürünler dış ülkeler tarafından kabul edilmemekte ve bu sebeple ekonomik kayıplar yaşanmaktadır. Bu kayıpları en aza indirerek Milli Gelire katkıda bulunmak, ürünlerin katma değerini yükseltmek ve çiftçilerimizi bu gibi konularda bilinçlendirerek eğitmek projemizin özel amacıdır. Proje kapsamında 5 adet araç kiralanacak olup her araçta bilgisayar ve sinevizyon cihazları hazır bulunacak, yetkili mühendislerimiz üretim sahalarında çiftçilerimizle bir araya gelerek aktif olarak bu ekipmanlarla eğitim vereceklerdir. Ayrıca proje bütçesi kapsamında temin edilen 4 bin adet delta tipi feromon tuzağı ve 4 bin adet Akdeniz meyve sineği feromonu önemli biyolojik mücadele ekipmanları olarak projemiz içerisinde yer almaktadır. Projenin görünürlük faaliyetleri de proje bütçesi kapsamında ve kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. Projemiz için İpekyolu Kalkınma Ajansı yüzde 90 oranında (239.940 TL) finansman kaynağı olarak hibe sunmuştur" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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