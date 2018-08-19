Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadelede Destek 50 TL'den 80 TL'ye Çıkıyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından Seferihisar'da organize edilen 'Ortak Akıl Toplantısı'nda Akdeniz meyve sineği tuzaklarına verilen 50 TL'lik desteğin 80 TL'ye çıkarılacağı müjdelendi.

Yaş meyve sektörü, 2023 hedeflerine ulaşmak için güç birliğine gitti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından Seferihisar'da organize edilen 'Ortak Akıl Toplantısı'na Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici birlikleri, kooperatifler, ihracatçılar, tüccarlar tam kadro katılarak sektörün sorunların çözümü ve ihracatta 2023 hedeflerine ulaşabilmek için yapılması gereken çalışmaları masaya yatırıldı. Türkiye'de mandalina üretiminin önemli merkezlerinden olan Seferihisar ve Gümüldür'den üretici, tüccar ve ihracatçıların yoğun katılım gösterdiği Seferihisar Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak'ın açılış konuşmasıyla başlayan ve moderatörlüğünde devam eden toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürü Zekerriya Durmuş, Yüksek Ziraat Mühendisi ve Tarım Danışmanı Hüseyin Gültekin, Köy-Koop Merkez Birliği Başkanı Neptün Soyer ve Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Sayarer narenciye üretiminde izlenmesi gereken yolu özetledi.

Akdeniz meyve sineği ile mücadele desteği 50 TL'den 80 TL'ye çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle narenciye ürünlerinde Akdeniz meyve sineği popülasyonlarında artış olduğunu, Akdeniz meyve sineği tuzaklarına verdikleri 50 TL'lik desteğin 80 TL'ye çıkarılması ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı olduğunu kısa sürede bu desteğin artacağı müjdesini verdi. İhracata giden ürünlerin geri gelmemesi için doğru mücadele tekniklerinin uygulanması gereğinin altını çizen Selçuk, "Akdeniz meyve sineği ile mücadele konusunda tüm üreticilere siyah poşet dağıtacağız ve üreticilerin vuruktan dolayı ağaç dibine düşen meyveleri bu poşetlere atmalarını istiyoruz. Bu sayede Akdeniz meyve sineği ile etkin bir mücadele gerçekleştireceğiz. Bu yöntem Adana bölgesinde çok olumlu sonuçlar verdi. Feromon tuzağı konusunda TUBİTAK ile bir çalışma yapıyoruz ve yakın dönemde yeni feromon tuzakları ortaya çıkacak" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'ye teşekkür

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ise mandalina üretim ve ihracatının yoğun olduğu, Seferihisar'da üretimin yoğun olduğu Selçuk, Ahmetbeyli, Özdere, Gümüldür, Ürkmez, Payamlı, Ulamış, Güzelbahçe bölgelerinden gelen üretici ve ihracatçılarla sektörün sorunlarının çözümü için bir araya gelmekten dolayı da mutlu olduklarını kaydetti. Narenciye üretim ve ihracatını tehdit eden Akdeniz meyve sineği ile mücadelede feromon tuzağı desteğinin 50 TL'den 80 TL'ye çıkarılması talimatı veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ve sektörün sorunlarının çözümü için üreticilerle arazide etkin mücadele eden Tarım ve Orman Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarına teşekkür eden Uçak, "Dünya genelinde yaşanan ekonomik savaşların yansımasını ülkemizde de hissediyoruz. Ancak ülke olarak göstereceğimiz direnç ile kısa zamanda bu badireyi atlatarak üreticilerimiz ve ihracatçılarımız olarak dimdik ayakta kalacağımızı umuyorum. Hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız adına tüm yetkili mercilerde gerekli girişimleri yaptığımızı önemle belirtmek istiyorum. Hepimiz aynı gemideyiz, ortak amacımız daha kaliteli üretim yaparak ürünün değerini bulmasını sağlamak. Bizim göreve geldiğimiz günden beri benimsediğimiz bir politikamız var o da üretici ve ihracatçımızın ayağına giderek hem aramızdaki bağı güçlendirmek, hem de sorunlarını dinlemek, çözüm önerileri üreterek ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak. Göreve geldiğimizden beri 4 aylık dönemde Kemalpaşa, Alaşehir, Selçuk, Ödemiş ve Ortaca'da üretici ve ihracatçılarımız ile bir araya geldik, sorunlarını dinledik. Bugün de burada güzide ilçemiz Seferihisar'da birikimlerimizi sizinle paylaşmak ve sizlerin sorunlarını dinlemek için buradayız" ifadelerini kullandı.

"Mandalina sadece dalında para etmemeli"

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürü Zekerriya Durmuş, Türk insanında bir kinetik enerji olduğunu, bu enerjiyi harekete geçirerek sorunların çözümünü hedeflediklerini söyledi. Durmuş, İl Müdürlüğü olarak önümüzdeki dönemde üretici eğitimlerine ağırlık vereceklerini dile getirerek, üreticilere toprak analizi yaptırarak üretim, gübreleme, ilaçlama, sulama adımlarını atmaları çağrısında bulundu. Köy-Koop Merkez Birliği Başkanı Neptün Soyer, Seferihisar mandalinasının bir marka olduğunu, mandalinanın daha katma değerli hale gelmesi için kurutulmuş mandalina çalışmaları olduğunu anlattı. Soyer, "Mandalina sadece dalında para etmemeli, kuru mandalina da tüketilmeli, doğu toplumlarında denizden çıkan, topraktan çıkan her şey kurutuluyor ve katma değerli hale getiriliyor. El birliği, güç birliği ile sorunlarımızı çözebiliriz. Seferihisar mandalinası için coğrafi işaret aldık" dedi.

Sürenin uzatılmasını talep etti

Yüksek Ziraat Mühendisi ve Tarım Danışmanı Hüseyin Gültekin, Şili'nin 3 yıllık proje ile üzümde salkım güvesi probleminden kurtulduğunu, Narenciyede Akdeniz meyve sineği ile mücadele için yere düşen ürünlerin ayrı kasalarda toplanması gerektiğinin altını çizdi. Gültekin, ilaçlamada da aşırıdan kaçınılması gerektiğini dile getirdi. Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Sayarer ise TARSİM'in 15 Aralık'ta sona erdiğini, narenciye rekoltesinin ise 15 Ocak'ta bittiğini ifade ederek, TARSİM'de sürenin 15 Ocak'a kadar uzatılmasını talep etti. - İZMİR