Akdeniz Kimya'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon Akdeniz Kimya, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 virüs salgının yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek sağladığını duyurdu.

Akdeniz Kimya, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 virüs salgının yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek sağladığını duyurdu.

Akdeniz Kimya'dan yapılan açıklamada, "El birliğiyle ve dayanışma içinde bu zorluğun da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz. Bu sıkıntılı günleri hep beraber aşacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA