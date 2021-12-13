AKDENİZ, MERSİN (DHA) - AKDENİZ'in Kirlenmeye Karşı Korunması Barselona Sözleşmesi'nin 22. Taraf Ülkeler Konferansı (COP22) Antalya Bakanlar Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda, Akdeniz'in tamamı 'Kükürtdioksit Emisyon Kontrol Alanı' ilan edildi. Bu kararla, 2025'e kadar Akdeniz'de seyreden deniz ulaşım araçlarında kullanılan yakıtlardaki kükürt içeriği 5'te 1 seviyesine indirilerek hava kalitesinin yükselmesi sağlanacak.

'Barselona Sözleşmesi', diğer adıyla ' Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraf Ülkeler Konferansı (COP22), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da tamamlandı. Barselona Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin bakan ve temsilcileri, BM kuruluşları UNEP, UNEP MAP ve UNDP ile sivil toplum kuruluşları ve bilim insanlarının katıldığı, açılışını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı konferansta, Akdeniz'in bir bütün olarak 'Sülfür Emisyon Kontrol Alanı (SECA)' ilan edilmesi kararı alındı.

Tehdit altındaki veya nesli tükenmekte olan türlerin korunması ve muhafaza edilmesine yönelik çabaların arttırılması, restorasyonunu amaçlayan kilit türler ve habitatlara yönelik eylem planlarının etkin bir şekilde uygulanması için gerekli önlemlerin alınması hususlarını taahhüt ediyoruz."