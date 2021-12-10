Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Antalya'da Gerçekleştirildi

AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Tüm haberler için tıklayınız...

Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve çok sayıda davetli katıldı.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak

Cop 22 öncesi Antalyalı öğrenciler ile bir araya gelen Emine Erdoğan, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında Serik Kadriye İlkokulu Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kütüphane açılışının ardından konferans kapsamında, COP22 ülkelerinin kadın liderleriyle bir araya gelerek ve fikir alışverişinde bulunan Emine Erdoğan, "Antalya, Mavi Akdeniz'de Kadın Liderliği" toplantısı vesilesiyle bir arada olduklarını, böyle seçkin bir toplulukla buluşmaktan ve katılımcıları Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Geleceğimiz İklim Değişikliğine Göre Şekillenecek

Akdeniz'in eşsiz bir medeniyetler coğrafyası olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Bu topraklarda binlerce yıllık bir tarihi birikimi var. Üç büyük kıta Akdeniz'de kucaklaşıyor. Akdeniz'in geleceği, pek çok açıdan son derece önemli. Bu anlamda COP22'nin, Akdeniz için bir şans olduğuna inanıyorum. Biliyoruz ki geleceğimiz, iklim değişikliğiyle olan mücadelemize göre şekillenecek. İklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerin başında ise Akdeniz geliyor. Akdeniz'de sıcaklıklar küresel ortalamanın yüzde 20 üzerinde seyrediyor. 22. yüzyıla geldiğimizde deniz seviyesinin bir metreden fazla yükseleceği tahmin ediliyor. Buna göre bölge nüfusunun üçte biri son derece olumsuz etkilenecek. Biyoçeşitlilik açısından halihazırda bölgede büyük kayıplar veriyoruz. Balık göçleri tüm bölgede etkisini gösteriyor. İstilacı türler yerel türlerin yok olmasına neden oluyor. Akdeniz'in geleceğinin, sizlerin vizyonuyla şekilleneceğine inanıyorum. Aramızda, ülkemizin önemli çevre aktörü güçlü kadınlarımız da var, yeni projelerin tohumlarını birlikte atmayı temenni ediyorum. " dedi.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı

COP22'nin deniz çöplerinden, evsel atık suların kontrol altına alınmasına kadar çok önemli maddeleri gündeme taşıdığına dikkati çeken Emine Erdoğan; "Türkiye olarak, ilan ettiğimiz 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' kapsamında, tecrübelerimizi Akdeniz'in geleceği için kullanmak istiyoruz. Ulusal politikamız haline gelen sıfır atık projesinde son derece kararlı bir duruşumuz var. Bu konuda tüm bölge ülkeleriyle iş birliğine ve ortak projeler yürütmeye açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bunun da ötesinde, bilhassa kadın gücünü ve kadın liderliğini bu alanda yoğunlaştırmak çabası içindeyim. Çünkü kadınların yaptıkları her işi kendilerine ait moral değerlerle dönüştürdüğüne yürekten inanıyorum. Tüketim odaklı sistemlerin panzehiri kadın vizyonuyla kurulmuş, yeşil ve döngüsel ekonomi temelinde yükselen yeni bir dünya olacak. Ayrıca, nesiller arası adaleti sağlama noktasında da kadın liderlerin kararlı bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum. " ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın fikir alışverişinde bulunduğu toplantıya, AB ve Dış İlişkiler Başkanı Katja Piskur, Yunanistan UNEP/MAP Odak Noktası BM Kadın Çalışmalarından Elli Sfyroeras, Bosna-Hersek Sarajevo Su Enstitüsü Genel Müdürü Dr. Selma Cengic, İsrail Çevre Koruma Bakanlığı Daire Başkanı Ayelet Rosen, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Bölüm Başkanı Kerstin Stendahil, Arnavutluk UNEP/MAP Koordinatörü Tatjana Hema, UNEP Tanzanya Yardımcı İcra Direktörü Joyce Msuya, Slovenya Çevre ve Şehir Planlama Bakanlığı Başkatip Dr. Natasa Bratina, eski Amerika UNEP/MAP Koordinatörünün eşi Sarajane Kidd Leone, Karadağ Başkan Danışmanı Ana Samardzic, AB Çevre Genel Müdürlüğü Deniz Çevresi ve Temiz Su Hizmetleri Başkanı Silvia Bartolini, Türk Serbest Dalışçı ve Sualtı Hokeyi oyuncusu Şahika Ercümen, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakan Yardımcısı Almira Xhembulla ve Slovenya'dan davetliler katıldı.

Toplantı sonrasında Vali Ersin Yazıcı, Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve katılımcılar Akdeniz'i korunma sözü vererek, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Akdenizin Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Konferansı 01 Akdenizin Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Konferansı 02 Akdenizin Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Konferansı 03 Akdenizin Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Konferansı 04 Akdenizin Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Konferansı 05 Akdenizin Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Konferansı 06 Akdenizin Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Konferansı 07 Akdenizin Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Konferansı 08

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