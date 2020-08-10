Akdeniz'in Fener balığı yolunu kaybedince Karadeniz'de ağlara takıldı - Akdeniz'in Fener balığı yolunu kaybedince Karadeniz'de ağlara takıldı Akdeniz'de yaşynduğunu ve biri ile önüne ışık yaparken diğerini de küçük balıkları avlamak için yem olarak kullandığını dile getiren balıkçı Esnafı Armağan "Fener balığında 2 tane anten bulunur.

- Akdeniz'in Fener balığı yolunu kaybedince Karadeniz'de ağlara takıldı

RİZE - Akdeniz'de yaşynduğunu ve biri ile önüne ışık yaparken diğerini de küçük balıkları avlamak için yem olarak kullandığını dile getiren balıkçı Esnafı Armağan "Fener balığında 2 tane anten bulunur. Bir tanesi yemdir, diğeri ışıldaktır. Işığını yakar, yemi önünde tutar, bu şekilde avcılık yapar. Enteresan yanı Karadeniz'in balığı değildir. Tutan balıkçı arkadaşımız da unu lokantamızda kendi müşterilerimize sergilememiz için yolladı" ifadelerini kullandı.

Karadeniz balık yemekleri arasında Fener balığının yeri olmadığını fakat balıktan lezzetli yemekler çıkartılabileceğini sözlerine ekleyen Armağan "Bizim kültürümüzde Fener balığı yoktur. Fener balığının kafa kısmından çok güzel bir çorba olur. Kuyruk kısmından da şiş ve fener balığı güveç olur. Balık nadir olduğu için pek te bileni ve seveni yoktur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA