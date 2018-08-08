SÜLEYMAN ELÇİN - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sargoz balıklarının tatilcilerin ayaklarındaki ölü dokuları temizlediği anları görüntüledi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Ayışığı plajında öğrencileriyle eğitim ve araştırma dalışı yapan Prof. Dr. Gökoğlu, halk arasında sargoz olarak bilinen "diplodus sargus" balığının tatilcilerin ayaklarını ısırdığını fark etti. Gökoğlu, kamerasıyla balıkların insanların ayaklarındaki dokuları temizlediği anları görüntüledi.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sargozun Akdeniz'in yerli balığı olduğunu ve kıyı şeridi boyunca yoğun bir popülasyonunun bulunduğunu söyledi. Özellikle Kemer bölgesindeki tatilcilerin denizden "Balıklar ayaklarımı yiyor, ısırıyor." diye korkmuş bir şekilde çıktığını anlatan Gökoğlu, "Bu olay sıklıkla yaşanıyordu. Olayın aslı sargoz yavruları vatandaşların ayaklarındaki ölü dokuyu yediğini tahmin ediyorduk. Eğitim dalışımızda bunu ilk kez görüntüledik." dedi.

"Kimsenin tedirgin olmasına gerek yok"

Görüntülerin kendisini de çok şaşırttığını ifade eden Gökoğlu, "Sargoz yavruları tatilcilerin ayaklarındaki özellikle yara olan bölümleri ısırıyor. Sargoz balıkları Akdeniz'in doktor balıkları, sağlık işçileridir. Yaralardaki ölü dokuyu, deriyi alıyor ve yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. Akdeniz'in doktor balıklarından korkmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Sargozların tatlı sulardaki doktor balıklarının görevini yaptığına dikkati çeken Gökoğlu, "Acımasının sebebi de ölü dokuyu yerken bazen yarayı da ısırıyor. Zaman zaman da vücuttaki kılları çekiyor bu balıklar. Kimsenin korkmasına, tedirgin olmasına gerek yok. Görüntüyü izlettiğim insanlar çok şaşırdı. 'Bu küçük balıktan mı korkmuşuz?' diye tepki verdiler." diye konuştu.

Yaptığı dalışlarda Kızıldeniz orijinli balıklara da sıklıkla rastladığını anlatan Gökoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Akdeniz'in sargoz gibi yerli balıkları Kızıldeniz orjinli balıklar arasında neredeyse azınlıkta kaldı. Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen 61 tür tespit edildi. Bu sayı her geçen gün artacak. Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'den yola çıkarak Süveyş Kanalı'nı geçen bu deniz canlıları Akdeniz'i kendilerine yurt ediniyorlar."