Akdeniz'in batısında fırtına bekleniyor

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz'in batısında yarın ve perşembe günü fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in batısında rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Meteoroloji, fırtınanın ulaşımda aksaklıklara neden olabileceği uyarısında bulundu.