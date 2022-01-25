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Akdeniz'in batısında fırtına bekleniyor

Akdeniz'in batısında fırtına bekleniyor
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Akdeniz'in batısında yarın ve perşembe günü fırtına beklendiği bildirildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz'in batısında yarın ve perşembe günü fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in batısında rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Meteoroloji, fırtınanın ulaşımda aksaklıklara neden olabileceği uyarısında bulundu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Fırtına, Akdeniz, Güncel, Haber

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