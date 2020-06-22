Akdeniz ilçesinin çehresi kentsel dönüşüm atağıyla değişiyor Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Mersin'de yıllardır birçok belediye başkanının, sivil toplum örgütlerinin konuştuğu bir konuydu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Mersin'de yıllardır birçok belediye başkanının, sivil toplum örgütlerinin konuştuğu bir konuydu. Çok şükür bize nasip oldu. Söylüyorduk ve söylediğimizi hayata geçirmiş olduk." dedi.

Gültak, belediyede düzenlediği basın toplantısında, TOKİ tarafından Çay Mahallesi'ndeki rezerv alanda yapılacak toplu konut projesinin ilk adımlarının atıldığını anımsattı.

Projeyle ilgili bilgi veren Gültak, "142 dönümlük alanın ilk etabında 416, toplamında 684 konutun, 36 iş yerinin, camilerin, ticari merkezlerin, fitness salonlarının, çocukların rahatlıkla oyunlar oynayacağı bölümlerin olduğu çok modern bir tarzda, oradaki insanların örf ve adetlerine uygun bir alan gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Projenin Türkiye'de "ilklerden bir tanesi" olduğunu vurgulayan Gültak, "Dairelerimizin bitme aşamasında vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz. Onlar buraya taşınacaklar, evsiz kalmayacaklar, kiraya çıkmayacaklar. Bölgelerinden ve mahallerinden uzaklaşmış olmayacaklar. Bu daireleri ve dükkanları bölgede oturan vatandaşlara vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Şehrimizin girişi de güzelleşecek"

İlçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Gültak, "Mersin'de yıllardır birçok belediye başkanının, sivil toplum örgütlerinin konuştuğu bir konuydu. Çok şükür bize nasip oldu. Söylüyorduk ve söylediğimizi hayata geçirmiş olduk." dedi.

Mersin'de, kent girişi sınırlarında Çay ve Çilek mahallerinin yer aldığını aktaran Gültak, şunları kaydetti:

"Projeyle birlikte dönüşümü başlatmış oluyoruz. Şehrimizin girişi de güzelleşecek. Ayrıca orada yıllardır yaşayan, makus talihine bırakılmış insanların çocuklarının da rahatlıkla gezebilip oynayabileceği, kadınlarımızın sohbet edebileceği, beylerin rahat bir yaşam alanı olacağı bir bölgeye hep birlikte sahip çıkmış olacaklar. Bu konuda mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Her seferinde bütün desteğini bizim üzerimizde hissettiriyor. Bu projelerde hükümetimiz, uzun vadeli ve çok uygun krediler de verebiliyor."

Kaynak: AA