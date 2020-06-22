Akdeniz ilçesinin çehresi kentsel dönüşüm atağıyla değişiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akdeniz ilçesinin çehresi kentsel dönüşüm atağıyla değişiyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Mersin'de yıllardır birçok belediye başkanının, sivil toplum örgütlerinin konuştuğu bir konuydu.

22.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:02

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Mersin'de yıllardır birçok belediye başkanının, sivil toplum örgütlerinin konuştuğu bir konuydu. Çok şükür bize nasip oldu. Söylüyorduk ve söylediğimizi hayata geçirmiş olduk." dedi.

Gültak, belediyede düzenlediği basın toplantısında, TOKİ tarafından Çay Mahallesi'ndeki rezerv alanda yapılacak toplu konut projesinin ilk adımlarının atıldığını anımsattı.

Projeyle ilgili bilgi veren Gültak, "142 dönümlük alanın ilk etabında 416, toplamında 684 konutun, 36 iş yerinin, camilerin, ticari merkezlerin, fitness salonlarının, çocukların rahatlıkla oyunlar oynayacağı bölümlerin olduğu çok modern bir tarzda, oradaki insanların örf ve adetlerine uygun bir alan gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Projenin Türkiye'de "ilklerden bir tanesi" olduğunu vurgulayan Gültak, "Dairelerimizin bitme aşamasında vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz. Onlar buraya taşınacaklar, evsiz kalmayacaklar, kiraya çıkmayacaklar. Bölgelerinden ve mahallerinden uzaklaşmış olmayacaklar. Bu daireleri ve dükkanları bölgede oturan vatandaşlara vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Şehrimizin girişi de güzelleşecek"

İlçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Gültak, "Mersin'de yıllardır birçok belediye başkanının, sivil toplum örgütlerinin konuştuğu bir konuydu. Çok şükür bize nasip oldu. Söylüyorduk ve söylediğimizi hayata geçirmiş olduk." dedi.

Mersin'de, kent girişi sınırlarında Çay ve Çilek mahallerinin yer aldığını aktaran Gültak, şunları kaydetti:

"Projeyle birlikte dönüşümü başlatmış oluyoruz. Şehrimizin girişi de güzelleşecek. Ayrıca orada yıllardır yaşayan, makus talihine bırakılmış insanların çocuklarının da rahatlıkla gezebilip oynayabileceği, kadınlarımızın sohbet edebileceği, beylerin rahat bir yaşam alanı olacağı bir bölgeye hep birlikte sahip çıkmış olacaklar. Bu konuda mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Her seferinde bütün desteğini bizim üzerimizde hissettiriyor. Bu projelerde hükümetimiz, uzun vadeli ve çok uygun krediler de verebiliyor."

Akdeniz ilçesinin çehresi kentsel dönüşüm atağıyla değişiyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu Haber
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
'Kilometre çetesi' polis operasyonuyla yakalandı
"Kilometre çetesi" polis operasyonuyla yakalandı
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Hulusi Akar Donald Trump Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Adem Büyük Deniz Türüç Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: Akdeniz ilçesinin çehresi kentsel dönüşüm atağıyla değişiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 13:55:30. #1.15#
title